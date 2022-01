En France, des centaines d’acteurs interviennent dans le secteur viticole. Cela depuis plusieurs décennies. En effet, selon nos informations, la filière vitivinicole est présente dans pas moins de 66 départements en France. Cela a d’ailleurs permis à la France de se hisser au deuxième rang des producteurs de vins au cours de l’année 2017. Parmi les acteurs qui exercent depuis plusieurs dizaines d’années figure le groupe Schiever qui a su avec le temps s’adapter aux nouvelles technologies et a créé bi1cave.fr pour démocratiser l’accès au vin de très bonne qualité via une plateforme web.

Fondé par Euphémie Schiever dans les années 1870, le groupe français s’est fait un nom depuis plusieurs années et s’est imposé au fil du temps dans ce secteur qui fait la fierté de la France depuis de lustres. Si au départ le groupe français faisait ses livraisons à cheval dans le Morvan, aujourd’hui il veut, via sa filiale bi1 Cave, toucher les amateurs et les connaisseurs du vin en France en leur proposant des boissons de qualité supérieure à des prix très très intéressants. Sur sa plateforme, sont disponibles les petits domaines qui ont besoin de lumière pour se faire connaître, mais aussi les grands acteurs du vin bourguignon en faisant en sorte d’offrir un bon rapport qualité/prix pour le potentiel client qui veut en acheter.

Avec le développement des nouvelles technologies, le commerce en ligne a connu un grand boom. C’est l’une des activités qui connaît un franc succès au cours de ces dernières années. Surtout avec la crise sanitaire qui secoue le monde entier depuis maintenant un peu plus de deux ans et avec les confinements, les achats en ligne se sont développés pour limiter les déplacements et ainsi réduire les risques de contamination directe. Les entreprises qui ont très rapidement compris l’enjeu, ont investi très tôt dans le développement des services en ligne et ont vu l’impact sur leurs activités les mois qui ont suivi. Bi1 Cave, une entreprise qui a fait ses preuves dans le secteur viticole, propose sur son site web une riche gamme de vins, effervescents & spiritueux de la région de Bourgogne et d’autres régions à des prix accessibles pour toutes les bourses. Un tour sur la page d’accueil du site permet de découvrir une interface conviviale et facile à comprendre pour n’importe quel internaute qui effectue sa toute première visite et qui ne connaît donc pas les différents liens présents sur la plateforme.

Tout en haut de la page qui contient quelques animations avec une vue de quelques bouteilles disponibles accompagnées de leurs prix, l’utilisateur ne peut pas rater la barre de recherche qui va lui permettre de pouvoir obtenir les résultats pertinents s’il sait déjà ce qui l’intéresse avant de visiter le site. Il lui suffira d’inscrire l’objet de sa recherche puis de valider pour voir apparaître très rapidement une liste de produits correspondants à ce qu’il a mentionné plus tôt. Le potentiel client a par ailleurs la possibilité de passer par le menu supérieur visible sur la page d’accueil pour voir le produit qu’il souhaite acquérir s’il ne souhaite pas faire une recherche tout de suite. Il peut donc voir les vins Bourgognes, ceux des autres régions, les vins des domaines partenaires et voir quelques informations sur ces derniers, les effervescents et spiritueux et enfin les pages accords mets & vins en cliquant sur les différents liens.

Chaque élément du menu contient des sous-menus avec des informations détaillées et précises sur les différents produits disponibles. Une fois qu’il a fait son choix directement à partir du menu et que la page est affichée, le potentiel client peut filtrer ses résultats en fonction de plusieurs critères comme la pertinence, les prix (croissants et décroissants) et l’ordre alphabétique (croissant et décroissant). Par exemple, s’il recherche un vin bourgogne, il peut jeter un coup d’œil sur le Bourgogne Gamay Noir – Domaine de Gry-Sablon qui ne coûte que 9,50 € . Sur la page de ce vin, il peut voir les différentes caractéristiques et la description du produit. Dans la catégorie des champagnes, il peut regarder le Champagne Ruinart Brut – Maison Ruinart qui contient du Pinot Noir (40-45%), Chardonnay (40%), Meunier (10-15%).