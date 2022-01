Le mercredi 05 janvier 2022, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a publié son rapport sur la balance des paiements et position extérieure globale du Bénin en 2020. La balance des paiements est en effet un élément de comptabilité nationale recensant les flux des biens, de services, de revenus, de transferts de capitaux et les flux financiers que les résidents d’un pays dans leur ensemble entretiennent avec ceux du reste du monde. Dans ce rapport, on note d’entrée que cette balance des paiements a affichée un excédent de 306,937 milliards en 2020 malgré la pandémie de la Covid-19.

Cette progression selon la BCEAO, traduit surtout un excès de couverture du déficit des transactions courantes par l’excédent des entrées de flux monétaires qui proviennent des échanges de biens et services avec l’étranger notamment. « Le déficit structurel de la balance des transactions courantes s’est fortement réduit en ressortant à 157.337 milliards en 2020, contre 337.269 milliards l’année précédente » informe par ailleurs le rapport. Il explique cette évolution par une diminution du déficit de la balance des biens et celui des services, dont les effets ont été modérés par la progression du déficit du revenu primaire.

La Position Extérieure Globale du Bénin dégage un passif

Le déficit de la balance des biens a reculé de 170.704,milliards par rapport à 2019, en liaison avec une diminution plus importante des importations de biens comparativement aux exportations de biens. Quant au déficit des services nets, il a diminué de 1.923 milliards, en se situant à 160.507 milliards en 2020 contre un déficit de 162.430 milliards en 2019. En ce qui concerne la Position Extérieure Globale (PEG) du Bénin elle dégage un passif net de 2.974.227 milliards de Francs Cfa au 31 décembre 2020 contre 2.974.804 milliards au 31 décembre 2019. Pour rappel, la PEG donne une vue globale de la position financière nette d’un pays par rapport au reste du monde.