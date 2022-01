Le pape François s’est récemment exprimé au sujet des enfants ayant une orientation sexuelle différente. Hier mercredi 26 janvier 2022, lors de son audience publique au Vatican, le souverain pontife a recommandé aux parents de ces derniers de les soutenir et ne pas les condamner. L’information a été donnée par le média britannique Reuters.

Le pape François s’était adressé aux fabricants d’armes

L’évêque de Rome a fait cette déclaration lorsqu’il a abordé la question des parents qui sont confrontés à l’homosexualité chez leurs enfants. Il a également évoqué les interrogations qu’ils se posent sur la façon de gérer cette situation et « comment accompagner leur(s) enfant(s), sans se cacher derrière une attitude de condamnation ». Notons que ce n’est pas la première fois que le chef de l’Eglise catholique donne son avis sur des sujets qui font polémique. Au cours du mois de novembre dernier, le pape François s’était adressé aux fabricants d’armes dans un cimetière militaire français à Rome, où plus d’un millier de soldats français et marocain tués au cours de la seconde guerre mondiale, sont enterrés.

Le souverain Pontife avait posé des roses blanches sur plusieurs tombes. Sur certaines, il était marqué « Inconnu, mort pour la France, 1944 ». Dans une messe qu’il a dite ce jour-là, le pape François avait évoqué dans son homélie la tragédie créée par la guerre, estimant que tous les noms sont dans le cœur de Dieu. « Ces tombes sont un message de paix. Arrêtez frères et sœurs, arrêtez. Arrêtez, fabricants d’armes, arrêtez ! » avait-il ajouté.