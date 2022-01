Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a profité de son passage ce vendredi 28 janvier sur la radio RTL pour se prononcer à nouveau sur la situation qui prévaut au Mali. Pour le ministre français des Affaires étrangères, la France et ses partenaires européens réfléchissent à de nouvelles dispositions face à la rupture du cadre politique et militaire dans le pays.

« Ce n’est pas uniquement une décision française »

Sans annoncer le retrait des forces présentes au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane, l’homme politique français fait savoir que la situation ne peut tout de même pas continuer dans ce sens. « On ne peut pas rester comme cela (..) Il est clair que la situation en l’état ne peut pas perdurer », lance-t-il dans un premier temps.

« Ce n’est pas uniquement une décision française, c’est une décision collective et donc nous avons engagé des discussions et avec nos partenaires africains et avec nos partenaires européens pour savoir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation », a déclaré le patron de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian au cours de cette sortie médiatique qu’il a effectuée.

Beaucoup de malentendus sur le plan militaire

Notons que ces annonces interviennent dans un contexte de tension entre les militaires au pouvoir et les occidentaux. Il y a quelques jours, les autorités maliennes ont formellement demandé aux forces danoises de quitter le pays. Le Mali qui est sous sanctions de la Cédéao avait également enchaîné des malentendus avec la France sur le plan militaire. Un avion militaire allemand a quant à lui été interdit d’accès au ciel malien.