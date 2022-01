Si le milliardaire républicain Donald Trump revenait au pouvoir en 2024, les Etats-Unis pourraient basculer dans une dictature d’ici 2030. C’est du moins la prévision qui a été faite par le politologue canadien Thomas Homer-Dixon par le canal d’un éditorial publié dans le Globe and Mail et repris par le journal britannique The Guardian. Pour cet homme qui est spécialisé dans les conflits violents depuis plusieurs décennies, « nous ne devons pas écarter ces possibilités simplement parce qu’elles semblent ridicules ou trop horribles à imaginer ».

« Trump n’aura que deux objectifs… »

Il justifie en effet, ses prédictions par le fait que Donald Trump veuille se venger de sa défaite à la dernière élection présidentielle. « Trump n’aura que deux objectifs, la justification et la vengeance » a-t-il martelé. Le politologue canadien Thomas Homer-Dixon indique notamment qu’une fois de retour à la Maison-Blanche, Donald Trump s’évertuera à mettre à genoux la démocratie américaine.

Ceci passerait par des vagues « de harcèlements et de licenciements ciblés » qui réduiront les rangs de ses adversaires et de ceux qui « supervisent le fonctionnement non partisan des principales institutions et respectent l’État de droit ». Ces mots du politologue canadien rejoignent les prédictions qui ont été faites par l’ancienne rivale de Donald Trump.

Les avertissements de Hillary Clinton

« Si j’étais un parieur en ce moment, je dirais que Trump va se présenter à nouveau… Mais je veux que les gens comprennent qu’il s’agit d’un point décisif… Allons-nous céder à tous ces mensonges, à cette désinformation et à cet effort organisé pour saper notre État de droit et nos institutions, ou allons-nous nous y opposer ? », a prévenu Hillary Clinton.