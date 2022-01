Les propos du président français Emmanuel macron sur les non-vaccinés ne passent décidément pas. Après la colère des élus, un des challengers les plus en vus du président Macron lui a répondu sur son compte officiel à travers deux posts au ton particulièrement sec. « Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder » avait déclaré Emmanuel Macron dont le pays est empêtré dans une crise sanitaire profonde.

Mais les circonstances n’excusent pas le message. C’est en substance ce que l’on peut retenir des différentes réactions au message du président français. Éric Zemmour, candidat à la présidentielle n’en pense pas moins. Dans deux posts sur la toile, il a ouvertement critiqué Emmanuel Macron qu’il juge faible avec les forts et fort avec les faibles, abordant comme d’habitude sa rhétorique sur la sécurité et l’immigration.

Réponse sèche de Zemmour

« Emmanuel Macron dit bel et bien : « J’ai envie d’emmerder ». Ce n’est pas seulement la déclaration cynique d’un politicien qui veut exister dans la campagne présidentielle. C’est la cruauté avouée, assumée, qui parade devant des Français méprisés » a d’abord commenté M. Zemmour avant d’ajouter plus tard : « Pendant 5 ans, Emmanuel Macron a soigneusement refusé d’« emmerder » les racailles, les gangs, les apprentis-djihadistes, les immigrés hors-la-loi, les antifas et les idéologues qui lavent les cerveaux de nos enfants. Lâche avec les forts, cruel avec les faibles ». Des positions largement appuyées par ses soutiens en commentaires.