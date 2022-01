La nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques heures. L’ancien Président du Mali Ibrahim Boubacar Keïta est décédé ce dimanche 16 Janvier 2022 à son domicile dans son pays. L’ancien dirigeant du pays était âgé de 76 ans selon nos informations.

Le Mali est en deuil. Son ancien président Ibrahim Boubacar Keïta qui a été poussé vers la sortie par la junte militaire actuellement au pouvoir n’est plus. L’homme d’Etat malien selon nos sources s’est éteint à son domicile. L’information a été confirmée par un membre famille qui informe que le décès est survenu autour de 9h heures locales. Pour le moment, les causes de son décès n’ont pas été révélées. Plus d’informations dans les prochaines heures.