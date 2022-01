Depuis le début de la nouvelle année, la Corée du Nord a multiplié les tests de ses armes. Il y a deux semaines, nous vous annoncions que la Corée du Nord avait tiré deux missiles balistiques. C’était le 3è essai en 2022 selon nos sources. Mais les tests ne se sont pas arrêtés là puisque par la suite, d’autres tests de missiles ont été effectués. Ce vendredi, la Corée du Nord fait le point de ses essais après avoir effectué le sixième essai.

Déjà six tests effectués par la Corée du Nord au cours de la nouvelle année et dans le premier mois de cette année. L’information a été annoncée par la Corée du Nord sur les antennes d’un média d’Etat selon nos sources. Après avoir effectué six tests, la Corée du Nord annoncé avoir testé des missiles de croisières longue portée cette semaine. Selon le média, des missiles de croisière à longue portée ont atteint « l’île cible située à 1.800 km » après être passé au dessus de la mer située à l’est de la péninsule mardi dernier. Hier jeudi, c’était des missiles balistiques à courte portée qui ont échoué sur une « île cible ». Le même média informe que le numéro un nord coréen a également visité une usine d’armement.