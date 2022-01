L’ex-star de l’UFC, Maiquel Falcao, est décédée à l’âge de 40 ans après avoir été poignardée à mort devant un bar de son Brésil natal dimanche matin. Falcao a été retrouvé poignardé à l’abdomen devant un bar de sa ville natale de Pelotas, selon MMA Fighting. Il aurait été poignardé à plusieurs reprises et a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin vers 3 heures du matin avant d’être déclaré mort plus tard par les médecins.

La police locale a ouvert une enquête sur sa mort et a confirmé à Gaucha ZH que le combattant de MMA avait subi deux coups de couteau à l’abdomen. S’adressant au média, Felix Rafanhim du commissariat de police des homicides et de la protection des personnes a déclaré qu’« aucun témoin n’a été nommé et nous n’avons toujours pas de motif ». « Des éclats de verre ont été trouvés à côté du corps, mais nous pensons qu’il a été poignardé », a-t-il ajouté.

Un record de 40 victoires

La carrière professionnelle de Falcao dans les arts martiaux mixtes a duré la majeure partie de deux dernières décennies, après être devenu professionnel en 2004. Au cours de ses 18 années dans le sport, il a construit un record de 40 victoires, 19 défaites et une sans concours, remportant son seul combat à l’UFC en 2010. Au Brésil, les arts martiaux sont si populaires que des différends se règlent sur les rings. En décembre, deux politiciens brésiliens ont réglé un différend sur un projet de parc aquatique local avec leurs poings en prenant part à un combat d’arts martiaux mixtes (MMA).