Dans l’Atacora, le préfet Lydie Déré Chabi Nah a entrepris d’installer dans les neufs communes du département, les comités locaux de veille sur la mobilité clandestine des enfants. L’initiative est appuyée par Plan International Bénin qui offre son savoir faire technique et son soutien financier. La tournée d’installation de ces comités locaux a démarré par Natitingou le mercredi 12 janvier dernier.

Paul Sabi Boum, le directeur de l’unité nord de Plan International Bénin est revenu sur l’importance de cette initiative surtout dans un contexte sécuritaire marqué par une montée inquiétante de l’extrémisme violent. Pour lui, il faut nécessairement lutter contre la mobilité clandestine des enfants parce qu’il y a des risques d’endoctrinement. « Nous ne tirons pas des conclusions hâtives, en disant que les enfants qui bougent vont être endoctrinés et être enrôlés, mais il y a un risque et plus les enfants bougent plus le risque devient grand » a déclaré Paul Sabi Boum selon les propos rapportés par l’ABP.

Dénoncer les cas de mobilité irrégulière des enfants

Les comités locaux ont pour mission de dénoncer les cas de mobilité irrégulière des enfants et les comportements favorisant l’extrémisme violent. Ils doivent aussi prévenir toutes tentatives de trafic d’enfant et sensibiliser les parents pour l’adoption des comportements qui aident à la promotion et la protection des droits de ces derniers. Par ailleurs, les comités devront travailler en bonne intelligence avec la police républicaine pour prévenir l’enrôlement des enfants vers les zones d’insécurité notamment.