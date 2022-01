Novak Djokovic, le numéro un mondial n’est pas encore au bout de ses peines. Le tennisman vit des moments difficiles ces derniers jours alors qu’il doit participer à une compétition de tennis importante la semaine prochaine.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le numéro un mondial Novak Djokovic. Depuis qu’il a effectué son déplacement et a atterri à Melbourne, le serbe connait de nombreuses difficultés. N’étant pas vacciné contre le coronavirus, le visa du numéro un mondial été annulé à son arrivée à l’aéroport de Melbourne. A deux doigts de se faire expulser d’Australie, Novak Djokovic a retrouvé l’espoir de pouvoir participer à la compétition pour laquelle il avait fait le déplacement après avoir remporté son appel.

Mais sa joie a été de courte durée puisque son visa a été annulé une 2è fois hier. Et aujourd’hui déjà il y a de nouveau rebondissement dans le dossier. Selon les informations qui nous sont parvenues, les autorités craignent qu’il y ait des troubles en Australie si le numéro un mondial continue d’être sur le territoire et « le sentiment anti-vaccination » pourrait s’accentuer. Nous apprenons que le serbe a été placé à nouveau en centre de rétention administrative car il constitue un danger public à les en croire. Pour rappel, Novak Djokovic avait justifié sa non-vaccination par le fait qu’il avait été du Covid-19 et qu’il bénéficiait d’une exemption de la vaccination.