La tension va-t-elle monter d’un cran entre le Niger et le Mali ? Le pays du président Mohamed Bazoum semble avoir pris fait et cause pour la position française dans le dossier malien. La sortie de Hassoumi Massaoudou, ministre nigérien des affaires étrangères donne un aperçu de la position du Niger sur la tension entre le Mali et la France. Une position qui est de loin de plaire au voisin malien qui n’a pas hésite à remettre le ministre nigérien à sa place.

Pour recadrer l’officiel nigérien, c’est le premier ministre du Mali, Choguel Kokalla Maiga, qui s’est lui-même prononcé. Appelant son homologue à plus de retenue : « Nous avons été surpris d’entendre le ministre des affaires étrangères du Niger sortir donner une conférence de presse comme s’il était obligé d’insulter notre peuple… Comment un représentant d’un État peut traiter un peuple de patriotisme frelaté. Ne connaît-il pas le sens du patriotisme ? D’où vient ce monsieur… Nous sommes convaincus que le peuple nigérien dans sa grande majorité ne partage pas cette opinion» a affirmé le premier ministre malien.

Toutefois il a tenu à relativiser les tensions : « La République sœur du Niger reste une République sœur, il faut que ça soit très clair, c’est exactement comme la France. Les dirigeants passent, le peuple reste. Hier il y’avait des dirigeants qui soutenaient le Mali si aujourd’hui, il y a des dirigeants qui décident de se mettre au service d’un agenda étranger c’est leur droit mais il faut qu’ils nous respectent »