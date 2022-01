Paypal envisage de créer sa cryptomonnaie de type stablecoin qui sera arrimé au dollar américain. L’information a été révélée par Bloomberg dans une de ses récente parution. Selon le média américain, le développeur Steve Moser aurait découvert dans le code de Paypal des indices qui laisseraient croire que la plateforme de paiement travaille sur un projet de cryptomonnaie.

Par la suite, le service de paiement a annoncé par la voix du vice-président senior des cryptos et des monnaies numériques chez PayPal qu’il explorait l’idée d’une cryptomonnaie. « Nous explorons un stablecoin; si et quand nous cherchons à aller de l’avant, nous travaillerons bien sûr en étroite collaboration avec les régulateurs concernés », a déclaré Jose Fernandez da Ponte, vice-président senior des cryptos et des monnaies numériques chez PayPal qui intègre depuis peu les paiements en cryptomonnaies.

Ce n’est pas la première fois que le nom Paypal est évoqué dans un projet de cryptomonnaie. L’entreprise américaine qui offre un système de service de paiement en ligne faisait partie de celles qui participait au projet de cryptomonnaie Libra annoncé par l’ex-société Facebook aujourd’hui Meta. Après, Paypal s’est retiré de la Libra Association montrant ainsi la fin de sa participation à ce projet. Mais Paypal n’a semble-t-il pas totalement jeter l’éponge concernant les cryptomonnaie à en croire les dernières révélations.