A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a effectuée ce mardi 25 janvier, le président iranien Ebrahim Raissi a fait savoir que son pays bénéficie d’un appui de la Russie pour contourner les sanctions américaines. Ces propos du nouvel homme fort de Téhéran interviennent suite à sa visite à Moscou au Kremlin au cours de la semaine écoulée. Selon les déclarations qu’il a faites sur la Télévision d’Etat, non seulement la République Islamique d’Iran essaie de lever les sanctions, elle essaie également de les « neutraliser ».

« Les exportations de produits agricoles [iraniens] et les importations de matières premières stratégiques en provenance de Russie, étant donné la possibilité d’éliminer les tarifs [commerciaux], figuraient parmi les questions qui ont été discutées », a fait savoir le président iranien Ebrahim Raissi au cours de sa sortie médiatique avant d’ajouter que la cagnotte des 3 milliards de dollars des échanges avec la Russie pourrait être amenée à 10 milliards de dollars.

Rapprochement dans un contexte de tension avec l’occident

Ce rapprochement entre les deux pays s’observe dans un contexte de tensions vives qu’ils entretiennent avec l’occident et plus précisément avec les Etats-Unis. Le nucléaire iranien constitue un sujet permanent de discorde entre les USA et l’Iran d’une part. D’autre part, le dossier ukrainien oppose depuis quelques semaines les pays occidentaux à la Russie.