Le vendredi 21 janvier prochain, est le dernier jour des inscriptions au concours de recrutement militaire au titre de l’année 2022, le Chef d’Etat-major général des forces armées béninoises avait annoncé la prorogation de 7 jours du délai du dépôt de candidature de ce concours. Interrogé, ce mardi 18 janvier 2022 sur Radio Bénin, le Général Mama Séidou Sika pense que les nouvelles conditions imposées aux candidats pourraient justifier les raisons du manque d’affluence mais il écarte de façon formelle l’argument du terrorisme au Sahel et qui s’étend au Nord Bénin.

Selon le Général Mama Séidou Sika, «avant pour le recrutement, l’information circulait des mois durant». Il a déclaré que «c’est par commune qu’on passe lever le contingent ». Les raisons du manque d’affluence sont, selon lui, qu’«ici on dit que c’est un concours et il y a des conditions à remplir» et que «si les gens ne remplissent pas ces conditions, ils ne pourront pas se présenter».

Il a fait savoir que la date de prorogation d’une semaine pour l’inscription ne suffit pas. Mais il a rejeté l’idée selon laquelle que «c’est à cause de tel événement (ndlr : attaques terroristes au nord du Bénin) ou de telle situation que les gens ne s’inscrivent pas». Il faut signaler que c’est en décembre 2021 que le Chef d’Etat-major général des forces armées béninoises, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho a annoncé le recrutement de plusieurs centaines de jeunes dans le cadre du renforcement du personnel des Forces armées béninoises.