Wilfried Léandre Houngbédji était récemment sur le plateau de la web tv Binews. Il a donné des précisions sur la revalorisation des salaires des travailleurs annoncée par Patrice Talon pour cette année. Selon le porte-parole du gouvernement, il s’agit d’un « chantier majeur qui va de pair avec les efforts. ¨Parce que les citoyens sont de plus en plus disposés à faire des efforts, le gouvernement dit, je les accompagne, je vais revaloriser les salaires » a déclaré l’ancien journaliste.

Ce comité reviendra avec ses propositions chiffrées

Quand on lui demande à quel taux ces salaires seront revalorisés il indique qu’un comité ministériel travaille déjà sur la question. « Le chef de l’Etat qui a pris la décision, qui l’a soumis au gouvernement qui l’a approuvé a mis en place aussitôt ce jour-là un comité que quelque. Ce comité reviendra avec ses propositions chiffrées et des projections aussi. Toutes choses qui vont permettre au gouvernement de faire l’analyse de situation et de retenir objectivement une décision qui va être soumise aux partenaires sociaux avant d’être annoncée « .

Il faut dire que les partenaires sociaux (syndicats de travailleurs) espèrent une revalorisation substantielle. Il ne « s’agira pas de nous donner quelques miettes » a prévenu Noël Chadaré, le Secrétaire général de la Cosi-Bénin lors d’une interview accordée au journal Fraternité en décembre 2021.