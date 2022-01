Saturnin Allagbé s’est déjà taillé une réputation avec les Écureuils du Bénin. A lui d’écrire sa propre histoire. Samson Allagbé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, marche actuellement sur les traces de son frère aîné Saturnin Allagbé. Le jeune gardien âgé de 21 ans évolue au même poste que l’international béninois . Il est pensionnaire de l’Es La Rochelle un club de Régional 1 en France. Interrogé récemment par un média français, le jeune gardien a fait part de ce que représente pour lui ce joueur clé du dispositif de Michel Dussuyer.

« Mon frère est mon idole et mon exemple »

Samson dit considérer son frère comme son idole. « Mon frère est mon idole et mon exemple » a déclaré l’ancien gardien du FC Chauray. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Saturnin Allagbé l’a pris sous son aile, lui a joué en D2 avec Niort et dans l’élite du football français à la faveur de son transfert à Dijon la saison dernière. En deuxième division française, Saturnin Allagbé, était un titulaire indiscutable avec les Chamois Niortais. Un niveau qu’il n’a pas su confirmer à Dijon la saison dernière.

L’international béninois a perdu sa place de titulaire lors de la dixième journée du championnat. Le nouvel entraîneur David Linarès préférait Anthony Racioppi dans les buts. Seulement, le gardien est inconstant. Capable d’aligner des performances de haut vol et d’autres moins abouties. Saturnin Allagbé, retrouvera finalement sa place dans les buts à partir de la 31ème journée, jusqu’à la fin de la saison. Le club a finalement été relégué en division inférieure. Le gardien béninois est prêté à Valenciennes FC. Les médias français ont annoncé il y a quelques semaines son retour de prêt. On espère que son frère aura une carrière plus étincelante que la sienne