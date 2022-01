La dernière élection locale au Sénégal continue d’occuper l’actualité. On retient des résultats publiés ce jeudi 27 janvier par la Commission départementale de recensement des votes que la ville de Dakar est désormais aux mains de l’opposition. Les chiffres officiels rendus publics par l’instance qui siège au Palais de justice de Dakar donne le candidat de la coalition de l’opposition vainqueur avec 56,55% des voix. Barthélémy Dias a totalisé 173.628 votes au total.

Il tient la tête du classement devant le candidat de la mouvance présidentielle qui, quant à lui a eu 26,81% des voix. La formation politique portée par l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade vient à la troisième position avec 4,77%.

Les chiffres officiels de la Commission départementale de recensement des votes interviennent alors que les différentes chapelles connaissaient déjà approximativement leur score au lendemain du scrutin. Malgré le score peu satisfaisant du parti au pouvoir à Dakar, le président sénégalais Macky Sall a fait savoir que cette performance n’entachait en rien la majorité de sa formation politique dans le pays.

« Ma majorité reste intact… »

« Ma majorité reste intact. Sur 46 départements à l’heure où je vous parle, les résultats provisoires montrent qu’on en a gagné 37. C’est plus de 80% », a lâché ce jeudi 27 janvier le président sénégalais. « Si on perd dans des localités qu’on n’a jamais gagné d’ailleurs ce n’est pas la fin du monde. A Dakar je n’ai jamais gagné. A Ziguinchor c’est Abdoulaye Baldé qui a toujours gagné. Thiès a toujours été contrôlé par Idrissa Seck. A Mbacké c’est le Pds qui a toujours gagné », a-t-il poursuivi lors d’une rencontre qu’il a eue avec les imams et oulémas du Sénégal.