Lors de l’émission en ligne « Rendez-vous avec le porte-parole » (du gouvernement), Wilfried Léandre Houngbédji a répondu à la question d’un internaute sur la revalorisation du Smig. En clair, l’intervenant voulait savoir si l’exécutif avait en projet d’augmenter le Smig. L’ancien journaliste a indiqué que le relèvement du Smig interviendra « probablement dans la foulée des actions que le gouvernement engage pour la revalorisation des salaires des travailleurs de la fonction publique».

Des discussions avec les partenaires privés

Il y aura aussi des discussions avec « les partenaires privés pour un relèvement du Smig et conséquemment un alignement des autres salaires» informe t-il par ailleurs. Rappelons que c’est le chef de l’Etat en personne qui avait annoncé fin 2021 la revalorisation des salaires des fonctionnaires de l’Etat. C’était le 31 décembre 2021, lors de la présentation de ses vœux de nouvel an à la nation. « En 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs autant que nous investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois et de richesses au profit de tous » déclarait le chef de l’Etat.

Pour l’instant, on ignore à quel taux sera revalorisé les salaires. Un comité interministériel travaille sur la question. La Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin) a déjà souhaité que le Smig passe de « 40.000 à 60.000 francs Cfa » et une augmentation de 30% de l’indice salariale. Le Secrétaire général de ce syndicat Noël Chadaré a par ailleurs prévenu que sa confédération n’acceptera pas « des miettes » du gouvernement.