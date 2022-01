Le rappeur américain, Vic Mensa, né Victor Kwesi Mensah et originaire du Ghana a été arrêté samedi à l’aéroport international de Dulles pour trafic de stupéfiants à son retour d’un voyage d’Accra. Les agents des douanes américaines ont arrêté l’homme de 28 ans à l’aéroport international de Dulles à l’extérieur de Washington alors qu’il rentrait aux États-Unis après avoir passé quelque temps au Ghana, où il a même rencontré le président Nana Akufo-Addo.

Des agents des douanes et de la protection des frontières des États-UnisUnis ont découvert des drogues illégales, « 41 grammes de diéthylamide d’acide lysergique liquide (LSD), environ 124 grammes de capsules de psilocybine, 178 grammes de gommes à la psilocybine et six grammes de champignons psilocybine », dans les bagages de Mensa. Des sources policières ont révélé que « Vic a été mis de côté pour une fouille secondaire, et c’est à ce moment-là que les agents ont trouvé » les stupéfiants.

Familier des problèmes juridiques

Le rappeur a été accusé de plusieurs chefs d’accusation de possession de stupéfiants. « Les voyageurs peuvent économiser du temps et des accusations criminelles potentielles lors de leur inspection des arrivées internationales s’ils ont pris quelques minutes pour s’assurer que leurs bagages sont exempts de drogue », a déclaré Daniel Escobedo, directeur régional du port de CBP à Washington, dans un communiqué de presse.

Alors qu’il était au Ghana, le rappeur a partagé quelques photos, sur son compte Instagram, de lui et de Chance posant aux côtés du président Nana Akufo-Addo. « Libérez la jeunesse », a-t-il sous-titré le post avec un emoji du drapeau du Ghana. Malheureusement pour lui, Mensa n’est pas étranger aux problèmes juridiques. Au printemps 2020, il a réussi à esquiver un crime, mais a toujours été confronté à la possession de poings américains.