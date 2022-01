La disparition d’un F-16V au large de Taïwan continue d’occuper l’actualité sur l’île. On retient notamment que pour le moment des dispositions ont été prises pour ne plus faire voler aucun avion de la flotte de chasseurs dans le pays. A en croire les informations rapportées par l’armée taïwanaise, le F-16V était l’un des avions les plus performants de l’île.

Au moment de l’impact, l’appareil était piloté par un pilote de 28 ans qui est dans les rangs de l’armée de l’air depuis 2020. Si face aux journalistes, les autorités indiquent que des témoins ont vu l’avion s’écraser, « il n’y a par contre aucun signe que le pilote ait pu sauter en parachute », ont-elles ajouté. L’accident intervient tout de même dans un contexte assez particulier.

Les causes activement recherchées

Le premier escadron de F-16V, de conception américaine a été mis en service par Taïwan il y a moins de 60 ans. L’accident survient également dans un contexte où la Chine continentale et Taïwan sont toujours à couteaux tirés. Selon les consignes qui ont été données par la présidente Tsai Ing-wen sur cette situation, tous les moyens doivent être mis en œuvre dans le but d’identifier les réelles causes de cet accident très peu ordinaire.