9-Mai en Russie : un défilé sans ses démonstrations habituelles, que comprendre ?

La Russie organisera le 9 mai 2026 son traditionnel défilé militaire sur la place Rouge à Moscou, sans présenter de chars, missiles ou autres équipements lourds. Le ministère russe de la Défense a annoncé que ce matériel ne serait pas déployé cette année lors de la cérémonie marquant la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie.

Selon le ministère de la Défense, cette décision concerne notamment l’absence de colonne de matériel militaire ainsi que la non-participation de certaines écoles militaires et corps de cadets. L’institution évoque la « situation opérationnelle actuelle » pour justifier cet ajustement du format. Le défilé maintiendra toutefois la présence de représentants de différentes branches des forces armées.

Un défilé maintenu avec un format réduit

La cérémonie conservera plusieurs de ses composantes habituelles. Des unités militaires défileront à pied sur la place Rouge, tandis que des images de soldats engagés dans ce que les autorités russes désignent comme « l’opération spéciale militaire » en Ukraine seront diffusées pendant l’événement.

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Une partie aérienne est également prévue. Le ministère russe de la Défense indique que des patrouilles acrobatiques survoleront Moscou et que des avions d’attaque au sol Su-25 traceront les couleurs du drapeau national dans le ciel en clôture du défilé.

Une évolution par rapport au format habituel

Au fil des dernières années, le défilé du 9 mai a régulièrement inclus la présentation de matériels militaires lourds, tels que des chars ou des systèmes de missiles, exposés sur la place Rouge. Ces équipements, réintroduits en 2008 après une longue période d’absence, occupaient une place importante dans la mise en scène de la cérémonie.

Le 9 mai correspond en Russie à la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945 et donne lieu chaque année à des célébrations organisées à l’échelle nationale. À Moscou, ce rendez-vous constitue l’un des principaux événements officiels du calendrier, rassemblant autorités civiles et militaires autour de cette commémoration.

Une décision liée à la situation opérationnelle évoquée par les autorités

Le ministère russe de la Défense attribue l’absence de matériel militaire à la « situation opérationnelle actuelle », sans en préciser les contours dans son message publié sur Telegram. Cette référence intervient alors que le conflit en Ukraine, également mentionné dans la communication officielle, est en cours depuis 2022.

Pourquoi cette évolution intervient-elle à ce stade, alors que les précédentes éditions du défilé organisées depuis le début de ce conflit n’avaient pas supprimé entièrement la présentation d’équipements militaires lourds ? L’annonce d’une absence totale de matériel cette année marque une inflexion dont les raisons précises ne sont pas détaillées par les autorités.

Cette décision pose également la question de l’organisation du défilé dans sa forme actuelle, alors même que la cérémonie conserve la participation des différentes branches des forces armées et la diffusion d’images de militaires engagés sur le terrain. Le programme reste prévu pour le 9 mai au matin sur la place Rouge, en présence des autorités russes.