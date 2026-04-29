Poutine « très heureux » de recevoir Sassou Nguesso pour sa première visite d'État depuis sa réélection

Le président russe Vladimir Poutine a accueilli ce mercredi 29 avril son homologue congolais Denis Sassou Nguesso au Kremlin, se disant « très heureux » que le chef d’État ait choisi la Russie comme première destination étrangère depuis sa réélection du 15 mars 2026.

Cette visite d’État, prévue du 28 avril au 2 mai, marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre Brazzavilleet Moscou. Un entretien en tête-à-tête ainsi qu’une réunion élargie aux délégations des deux pays sont au programme, portant notamment sur la coopération économique, énergétique et sécuritaire.

La délégation congolaise comprend plusieurs ministres clés, dont ceux des Affaires étrangères, de la Défense et des Hydrocarbures.