L’ancien président américain Donald Trump n’aura pas attendu trop longtemps pour répondre à l’actuel patron de la Maison-Blanche suite à son discours qu’il a prononcé à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque du Capitole américain. Profitant du canal d’un communiqué, le milliardaire républicain a qualifié de « théâtre politique » le discours de son successeur. Pour lui, le président démocrate s’est servi de son nom pour essayer de désunir davantage l’Amérique.

« Théâtre politique… » selon Trump

« Ce théâtre politique ne fait que détourner l’attention du fait que Biden a complètement et totalement échoué », a poursuivi l’ancien président américain. Sa réaction fait suite au discours de Joe Biden dans le cadre du premier anniversaire de l’attaque du capitole américain par les partisans de Donald Trump. Sans jamais mentionner le nom du milliardaire républicain, l’ancien proche collaborateur de Barak Obama a fait savoir que pour la première fois un président a essayé « d’empêcher un transfert pacifique du pouvoir ».

Trump a un « ego blessé » selon Biden

Joe Biden déclarait notamment que Donald Trump « a créé et répandu un tissu de mensonges à propos de l’élection de 2020, il l’a fait car il préfère le pouvoir aux principes ». Le président démocrate indiquait également que « son ego blessé » de son rival politique « lui importe plus que notre démocratie ». Rappelons qu’il y a exactement un an, les partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole américain dans le but d’empêcher la certification des résultats de l’élection.