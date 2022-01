Au Etats-Unis, un homme a été retrouvé mort dans sa maison dans l’Etat du Maryland, mercredi soir, entouré de plus de 100 serpents venimeux et non venimeux, dont un python birman de 4,2 mètres, ont annoncé jeudi les enquêteurs. Le département du shérif du comté de Charles a déclaré que les autorités ont répondu après avoir reçu un appel d’un voisin de la maison de Pomfret, qui a déclaré qu’il était allé voir le résident et l’avait trouvé inconscient sur le sol.

Le personnel des services médicaux d’urgence est arrivé et a trouvé un homme de 49 ans mort sur le sol, ont indiqué des responsables. A l’intérieur de la maison, plus de 100 « serpents venimeux et non venimeux de différentes variétés ont été découverts dans des réservoirs situés sur des étagères », ont indiqué des responsables. Jennifer Harris, porte-parole de Charles County Animal Control, a déclaré à une télévision locale que les races comprenaient des pythons, des serpents à sonnette, des cobras et des mambas noirs.

125 serpents retrouvés

Elle a déclaré à une autre chaîne que l’équipe avait « étiqueté et mis en sac » au moins 125 serpents. Elle a indiqué que l’homme, que les autorités n’ont pas identifié, vivait apparemment seul et que ses voisins ignoraient qu’il avait des serpents chez lui. Dans le Maryland, il est illégal de posséder des serpents venimeux. Ils ont rassuré les voisins qu’aucun serpent n’a été laissé en liberté après la mort du monsieur.

Autopsie du corps

La porte-parole a également déclaré qu’il s’agissait de la plus grande collection de serpents que le chef du contrôle des animaux du comté, Ed Tucker, ait jamais rencontrée au cours de ses plus de 30 ans d’expérience. Les détectives du shérif du comté de Charles mènent une enquête sur la mort de l’homme. Il n’y avait aucun signe évident d’acte criminel et le bureau du médecin légiste en chef de Baltimore procédera à une autopsie, a déclaré le département du shérif.