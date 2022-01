Donald Trump, l’ancien président américain n’a pas fini de faire parler de lui. Cela fait bientôt un an qu’il a quitté la Maison-Blanche pour laisser place à la nouvelle administration dirigée par le démocrate Joe Biden, son challenger pour les élections présidentielles qui a été déclaré vainqueur après les décomptes.

Il n’y a pas une semaine qui passe sans que son nom ne soit évoqué dans la presse. Depuis qu’il n’est plus Président des Etats-Unis Donald Trump ne manque pas de donner son avis sur les décisions prises par son successeur. En dehors de ça, des informations sur ses affaires en justice sont souvent décortiquées dans les médias. A New York par exemple, la procureure générale enquête sur l’ancien Président. Le magnat de l’immobilier est soupçonné d’avoir sous-évalué ses actifs pour réduire ses impôts et de les avoir gonflé pour pouvoir obtenir des prêts.

C’est la procureure générale de New York Letitia James, première femme afro-américaine désignée candidate à une telle fonction, qui est en charge de l’affaire. Ce qui lui a valu de vives critiques de la part d’une avocate de l’ancien Président américain Donald Trump. Au cours d’une intervention sur Newsmax, Alina Habba, une représentante de trump dans ce dossier s’en est pris violemment à la procureure qu’elle a traité de « malade ». « C’est une personne malade qui a vraiment prêté serment « , a déclaré Alina Habba après une nouvelle offensive de l »équipe de l’ancien Président. Pour l’avocate, la procureure est « assez stupide pour exprimer continuellement son animosité » contre Trump.