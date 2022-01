Louis Vlavonou a tressé des lauriers à Patrice Talon lors de la cérémonie de présentation de vœux des présidents d’institutions au chef de l’Etat en fin de semaine dernière. Le patron du parlement béninois , désigné par ses collègues, pour se livrer à l’exercice, a loué la « gouvernance éclairée » et le « sens d’anticipation » du numéro 1 béninois. Il trouve que grâce à ces atouts, le Bénin a été moins impacté par la crise de la Covid-19 et autres difficultés qui ont surgi en 2021 dans le monde.

« Une politique réaliste »

Malgré les effets de la crise générée par la Covid-19 et les attaques terroristes dans la sous-région, et particulièrement au Bénin, « vous avez su par une politique réaliste, engranger pour le Bénin, une multitude de succès qui forcent l’admiration » a déclaré Louis Vlavonou. Au nombre de ces succès, il y a selon lui, la restitution au Bénin des 26 trésors royaux d’Abomey par la France grâce à la « détermination et à la politique courageuse et intelligente de la gestion des affaires extérieures » et « l’organisation réussie du scrutin, présidentielle du 11 avril 2021 ».

Un scrutin qui a vu M Talon rempiler à la tête du pays. Inutile de rappeler que deux partis politiques de la mouvance se partagent l’Assemblée nationale : le Bloc Républicain et l’Union progressiste. Ils accompagnent depuis bientôt 3 ans, les actions du gouvernement en votant les projets de lois envoyés au parlement par l’exécutif.