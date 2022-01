Le Bénin est en train de mettre en place une Zone industrielle à Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi. La première phase du projet d’aménagement et de construction d’infrastructures sur 400 hectares est en cours sur le site. Le directeur de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI) a fait connaître récemment les facilités offertes aux entreprises qui vont s’implanter dans cette zone économique.

Régime d’exploitation et le régime de promotion des échanges intracommunautaires

Il faut déjà retenir que pour opérer dans la GDIZ, deux régimes sont possibles : le régime d’exploitation et le régime de promotion des échanges intracommunautaires. Selon les explications du patron de la SIPI Létondji Béhéton, le régime d’exportation est « essentiellement pour les investisseurs qui veulent exporter tous ce qu’ils produisent dans la zone. Ils bénéficient d’exonération totale des droits de douane et des procédures simplifiées de transfert de marchandises importées vers la zone» .En ce qui concerne les entreprises du second régime, c’est à dire, ceux qui désirent vendre sur le marché local et dans l’espace Cedeao, ils bénéficient également d’une exonération totale des droits de douane sur les marchandises , matériels, accessoires et pièces détachées en lien avec leur programme de production.

Exonération de l’impôt sur les sociétés

« En terme de régime fiscale, il y a une exonération de tout impôt, notamment l’impôt sur les sociétés, sur les dividendes, TVA, contributions foncières sur propriétés bâties et non bâties, une liberté de rapatriement des revenus, une liberté de distribution des dividendes, et un remboursement des crédits de TVA sous 30 jours » a énuméré le Dg de la SIPI. Il faut dire que la Zone industrielle de Glo-Djigbé couvre une superficie de 1640 hectares extensibles.