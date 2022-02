Entre télétravail et confinements à répétition, le temps passé à domicile nous a fait repenser en profondeur nos habitudes de vie et de travail. Tout comme les envies de sport et les instants de bien-être, les petites pauses beauté à domicile pour prendre soin de sa peau et de ses cheveux se sont multipliés au cours des deux dernières années. C’est l’occasion d’aborder certains gestes beauté de manière plus consciente mais aussi de ralentir. Nous vous avons concocté une petite liste d’activités beauté à essayer chez soi pour se sentir belle et bien dans sa peau.

Succombez au nail art DIY

Que vous ayez un budget beauté serré ou que vous cherchiez un nouvel exercice de créativité, une séance de manucure à la maison vous garantit un moment de détente rien que pour vous. Pour une manucure de pro au look immaculé qui dure pendant des semaines, rien ne vaut le vernis semi-permanent. Heureusement, on trouve déjà plein de kits de vernis semi-permanents qui nous font découvrir les possibilités infinies de créations à domicile. Très pratiques et ludiques, ils viennent avec des instructions détaillées et avec tout le matériel nécessaire pour la réalisation. Vous en trouverez un large choix sur makeup.fr – l’e-shop beauté qui offre tout le nécessaire pour une manucure de pro à domicile. Si vous n’êtes pas habiles de vos mains, vous pouvez toujours compter sur les faux ongles en plastique qui se parent déjà de designs très originaux. Et pour faire encore plus express, essayez les modèles de faux ongles adhésifs.

Faites un masque pour cheveux

Vous avez certainement entendu parler de hair lamination. La nouvelle obsession des adeptes des soins capillaires en version. Adoptez la lamination des cheveux à la maison avec seulement trois ingrédients simples: trois cuillères d’eau bouillie et refroidie jusqu’à température ambiante, une cuillère d’un masque pour cheveux et une cuillère de gélatine. Le collagène de cette dernière enveloppera les fibres d’une couche protectrice. Appliquez le mélange sur les cheveux humides, lavés et bien rincés et mettez un chapeau de bain pendant au moins une demi-heure. Faites chauffer le masque de temps en temps à l’aide d’un sèche-cheveux ou mettez une serviette chaude au-dessus et laissez sécher à l’air libre. On vous promet un effet vertigineux – des cheveux beaucoup plus lisses et souples dont chaque poil a retrouvé de la brillance.

Adoptez un rituel de beauté complet pour visage

À part d’être un geste beauté, chouchouter son visage apporte des effets positifs sur le bien-être. Comment on s’y prend? Tout d’abord on nettoie la peau et on se fait un sauna facial pour ouvrir les pores et rendre l’épiderme plus réceptif aux soins à appliquer. Puis, à l’aide de légers mouvements circulaires on applique un gommage doux suivi par un masque apaisant et hydratant. Complétez les soins avec un auto massage facial aux vertus détoxifiantes et relaxantes. Que vous réalisiez une technique sculptante, anti-âge ou drainante, l’effet bonne mine est garanti et votre visage vous récompensera avec une bonne mine éclatante. N’oubliez pas d’appliquer une crème hydratante ou une huile végétale avant de procéder au massage.

Offrez-vous une procédure SPA à domicile

Côté corps, il y a plein de procédures à adopter – masques, massages, brossage à sec, bains aromatiques. Mais que faire si on éprouve les blues d’hiver dans toute leur puissance – on est constamment fatigué, on souffre de douleurs musculaires et on a gagné quelques kilos de plus? Essayez un soin beauté digne d’un institut de beauté que vous n’avez peut-être jamais envisagé de faire à domicile. On parle de l’enveloppement corporel à l’argile ou à la boue. Cette procédure présente de nombreux avantages pour la peau de même que pour la santé et le bien-être. La boue a la force de soigner les maux articulaires, ses actifs exercent des effets détoxifiants, drainants et relaxants. À la fin de la procédure, votre peau sera tonifiée et beaucoup plus tendue, tandis que les zones touchées par la cellulite seront lissées.

Applis LNT : Android - Iphone