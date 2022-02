Ces dernières années, la technologie a fortement évolué. Dans plusieurs domaines, l’avancée technologique n’est plus à démontrer. Dans le secteur des télécommunications, le monde a connu plusieurs générations. Les yeux sont maintenant tournés vers la 5G qui est le modèle de réseau qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Huawei est l’un des premiers constructeurs qui a proposé des équipements compatibles 5G. Très vite, le constructeur chinois a été accusé d’espionnage pendant la guerre commerciale que se livrait Pékin et Washington sous l’administration Trump.

A l’époque de nombreux groupes chinois ont été sanctionnés par l’administration Trump. Pour rappel en Mai 2019, pendant que la guerre commerciale entre les deux puissances, la Chine avait dénoncé le terrorisme économique de l’administration Trump. En Europe, les accusations d’espionnage sont toutes aussi vives qu’aux Etats-Unis. Des sources indiquent que les Etats-Unis ont tout fait pour convaincre leurs alliés européens de tourner le dos au constructeur chinois pour éviter que les données utilisateurs venant d’occident ne soient compromises.

La France avait mis en garde les opérateurs de téléphonie mobile opérant dans le pays que leur licence serait perdue si ils s’entêtaient à collaborer avec le constructeur chinois Huawei. Au cours du mois de Février de l’année dernière, une loi « anti-Huawei » concernant le déploiement de la 5G en France a été approuvée par le Conseil constitutionnel. En validant cette loi, le Conseil des sages, estimait que les réseaux 5G Huawei pourraient, à terme, favoriser l’espionnage. Nous apprenons que l’opérateur Orange a France a choisi d’utiliser les équipements de Nokia pour le déploiement de son réseau 5G Stand Alone. Un nouveau coup pour le constructeur chinois.

