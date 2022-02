Le franco-marocain Soufiane Boutbier et son homme de main Mouhamed Sidibé séjournent depuis le mardi 8 février dans les prisons du Sénégal. Étroitement lié à Faiçal Boutbier, Soufiane a pris la direction des affaires de trafic depuis l’incarcération de celui qui dirigeait le trafic.

Le 31 octobre 2019, Faiçal Boutbier avait été emprisonné après la saisie d’une grande quantité de drogue (750 kg) au port de Dakar; mais les affaires ne sont pas arrêtées pour autant. Les éléments nouveaux ajoutés au dossier et ayant conduit à l’arrestation de Soufiane Boutbier, son frère, montre que le trafic international se poursuivait.

Soufiane Boutbier et son bras droit Mouhamed Sidibé séjournaient au Sénégal depuis trois mois. Et avec son quartier général implanté à Ngor dans un immeuble R+4, le petit frère aurait pris la direction de l’entreprise du trafic international de haschich et l’aurait étendu jusqu’en Europe et en Amérique latine. La descente effectuée par les agents de l’OCRTIS a conduit à la saisie d’un arsenal de confection de drogue d’une quantité considérable de haschich.

Applis LNT : Android - Iphone