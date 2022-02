L’Afrique, notamment l’Afrique de l’Ouest a été secouée par plusieurs coups d’Etat ces dernières années. Le dernier en date est celui qui s’est déroulé au Burkina Faso. Invité hier mercredi 16 février sur le plateau de la Web-Tv Binews, Habib Ahandessi a condamné ces coups de force, en bon « démocrate ». Cependant, il estime que ces putschs interviennent dans un contexte où la légitimité des présidents est mise en cause.

Des régimes qui ont « un double problème de légitimité »

« Nous avons en Afrique, surtout dans notre région ouest-africaine, des régimes qui ont un double problème de légitimité. Le premier niveau; c’est comment ces présidents sont élus. Comment les élections se sont passées. Vous avez des présidents qui se sont installés à l’issue des élections tripatouillées, truquées et au lieu de rectifier le tir au moins dans la gestion du pouvoir avec tout le monde, on fait encore une gestion chaotique. On fait une gestion avec un petit groupe d’individus et la grande masse est laissée pour compte » croit savoir l’ancien responsable étudiant. Dans ces conditions, poursuit-il, c’est la frustration qui se crée et elle conduit au putsch.

« Ces coups d’Etat font suite à des manifestations populaires »

L’opposant fait observer que ces coups d’Etat font suite à des manifestations populaires. Et puisque la population n’a pas les moyens d’obtenir satisfaction, l’issue toute trouvée, ce sont les militaires. Rappelons qu’avant le putsch au Burkina Faso, il y avait déjà eu des coups de force qui ont porté au pouvoir des militaires au Mali et en Guinée. Il y a quelques semaines, le président Embalo, de la Guinée Bissau a échappé de peu à un coup d’Etat.

