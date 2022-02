Les trois hommes blancs qui ont assassiné le joggeur noir, Ahmaud Arbery ont été reconnus coupables de crimes de haine fédéraux. Cette décision a été prise après que le jury en charge de l’affaire a considéré que les accusés avaient ciblé leur victime en raison de sa couleur de peau. Travis McMichael, son père Gregory McMichael et son ami Roddy Bryan ont été condamnés mardi matin.

Les McMichael avaient déjà écopé d’une peine à perpétuité sans libération conditionnelle après avoir été condamnés lors d’un procès d’État. Bryan qui avait filmé le meurtre purgeait la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 à 30 ans. Tous les trois avaient déjà été reconnus coupables du meurtre d’Arbery par un tribunal de comté de Géorgie. Au cours du procès, les procureurs ont montré environ deux douzaines de SMS et de publications sur les réseaux sociaux dans lesquels Travis McMichael et Bryan ont utilisé des insultes racistes et fait des commentaires désobligeants sur les Noirs.

