Pendant les premiers mois de la vie d’un nouveau-né, ses parents lui portent des couches dans lesquelles il fait ses besoins. En grandissant les enfants commencent à se débrouiller et délaissent les couches. Certains enfants n’arrêtent pas de faire pipi au lit assez tôt comme d’autres enfants de leurs âges surtout la nuit. Pour ces enfants, il existe des solutions comme celles proposées par Sphère Santé.

Urine pendant le sommeil

Avoir un bébé est l’un des plus beaux cadeaux pour un couple qui est appelé à devenir futurs parents en dehors des projets de vie qu’ils se sont fixés au départ. L’arrivée d’un nouveau membre de la famille est le départ d’un changement d’habitude. Les futurs parents doivent désormais se réorganiser de manière à consacrer toutes leurs énergies sur l’éducation de leur enfant. Après sa naissance, le nouveau-né traverse une phase pendant laquelle il doit porter des couches dans lesquelles il fait ses besoins sans tâcher la surface qu’il occupe. En grandissant, les parents habituent l’enfant à ne plus en porter puisqu’il peut désormais se déplacer aux toilettes pour se mettre à l’aise. Seulement la nuit, parce qu’ils sont en plein sommeil certains enfants qui ont l’âge de raison continuent de faire « pipi au lit ». Les professionnels de la santé parlent d’énurésie nocturne. Une situation plutôt gênante pour les parents et l’enfant en premier lieu qui peut être bouleversé quand cela arrive..

Alèse jetable

Auprès de l’enfant, cette situation peut l’amener à perdre confiance en lui-même et avoir une estime de soi en dessous de la normal. Dans ce genre de cas, certains parents optent pour l’utilisation d’une alèse jetable, une sorte de drap imperméable, en plus du dispositif de protection urinaire. Elle permet que le lit ne soit pas mouillé lorsque par hasard il y a une fuite avec le dispositif de protection qui a parfois la forme d’un slip. Si il existe sur le marché des alèses jetables qui sont réutilisable après un lavage, Sphère Santé a fait l’option de proposer aux potentiels clients une version jetable. Côté hygiène, cela permet d’éviter de contracter des infections si l’entretien n’est pas bien fait. Il faut tout de même préciser que celui qui l’achète peut l’utiliser autant qu’il veut tant que l’alèse jetable n’est pas mouillée.

