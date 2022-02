« L’appareil de la fraude lors des concours est maîtrisé et le gouvernement est dans la vision de l’organisation sans faille des concours et autres tests de recrutement ». Ainsi s’exprimait l’ancien directeur de la communication de la présidence de la République et actuel porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji en 2018. Il tenait ces propos, après l’annulation du concours de l’évaluation diagnostique des enseignants du primaire en raison des « nombreuses défaillances dans l’organisation et le déroulement du dit concours », selon le compte rendu du conseil des ministres du 11 juillet de la même année.

Deux ans auparavant, le recrutement des agents au profit du ministère des finances et de l’économie organisé par le régime du président Boni Yayi avait connu le même sort, juste à l’entrée en fonction du gouvernement du président Patrice Talon en 2016. En son temps, ce concours avait fait couler beaucoup d’encre et de salive, certains candidats ayant été déclarés admis alors qu’ils n’avaient même pas composé. D’autres se sont retrouvés admis dans deux corps différents comme s’ils avaient le don d’ubiquité. Toute la population avait salué ces déclarations du tout nouveau directeur de la communication, croyant que les magouilles récurrentes dans les concours de recrutement pour étoffer l’administration publique au Bénin allaient s’estomper.

Quatre années après, ce discours de M. Houngbédji emprunt d’engagements fermes et d’une volonté inébranlable n’a visiblement pas trouvé d’échos favorables au niveau de certains cadres du pays. Les réfractaires au changement sont toujours tapis dans l’ombre malgré les réformes. Ce qui entraînera l’annulation de cinq autres concours durant ces cinq dernières années. Il y a d’abord l’annulation en décembre 2017, du concours de recrutement de 94 agents organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Puis viennnent celui de 2018, cité plus haut et le concours des élèves inspecteurs en 2019. En 2020, c’est le concours des auditeurs de justice qui sera annulé et en 2021, le concours du certificat d’aptitude aux fonctions de conseillers pédagogiques.

Le dernier en date est celui du recrutement aux fonctions techniques et administratives des mairies. En réaction à ces dérives, de lourdes sanctions ont été infligées aux auteurs de ces infractions. Certains ont perdu leur job, d’autres se sont retrouvés derrière les barreaux notamment le directeur adjoint du ministère de la justice Timothée Yabit. Ce qui a conforté l’opinion nationale dans l’idée que le gouvernement est sur la bonne voie et que cette cascade d’annulations est la preuve de l’engagement du président Patrice Talon à ne tolérer aucune défaillance ou favoritisme dans ces concours. Car, tous les enfants de notre pays doivent avoir la même égalité de chance. Mais, il est tout de même surprenant de constater que malgré cette fermeté et cette détermination du gouvernement, le phénomène perdure. Et l’on se demande pourquoi.

C’est tout simplement parce que les raisons qui poussent les contrevenants à agir de la sorte sont toujours présentes dans l’appareil administratif. Il s’agit des bas salaires qui ont pour corollaire la corruption enregistrée dans presque tous les compartiments de la fonction publique. Certains expliquent aussi ces comportements par la recherche du gain facile, le clientélisme, le favoritisme et le régionalisme dont font preuve certains fonctionnaires dans l’optique de «rendre service à un frère » du même patelin. D’autres encore pensent que les auteurs de ces dérives sont en haut de la hiérarchie administrative et qu’il est difficile de les atteindre. Dans tous les cas, il est loisible de constater que les réformes engagées par le gouvernement sont insuffisantes pour contrecarrer le phénomène. Il va falloir mettre les bouchées doubles soit en durcissant les sanctions infligées aux contrevenants, renforcer les critères de sélection des organisateurs et des correcteurs des concours et mener des enquêtes sur leur moralité.

