Le bilan de l’attaque du mardi 08 février contre les Rangers du parc W s’alourdit. Le nombre de morts est désormais passé à 7. En effet, selon les informations de Frissons radio, un instructeur français sous contrat avec l’Ong qui gère l’aire protégée a également été tué dans l’attaque. Après ces évènements malheureux on ne l’avait plus aperçu. Finalement c’est son corps sans vie qui a été retrouvé. Il a été convoyé à Kandi pour être formellement identifié. Désormais donc, le bilan de l’attaque est de 7 morts plus une dizaine de blessés.

5 rangers, un soldat et un instructeur français tués

Inutile de rappeler que les infortunés sont tombés dans une embuscade tendue des hommes armés. Ils effectuaient une patrouille « à la limite Nord du parc W frontalière aux trois pays Bénin, Burkina Faso et Niger ». C’est du moins ce qu’indiquait un communiqué d’African Parks, l’ong qui gère la partie béninoise du parc W. Le bilan était de 6 morts (5 rangers et un soldat béninois). Mais avec la découverte du corps de l’instructeur français, le nombre de victimes est passé à 7.

C’est la première fois qu’une attaque d’hommes armés fait autant de morts au Bénin. Le Nord- Bénin est confronté depuis fin novembre 2021 à des incursions meurtrières de terroristes. Ils s’en sont déjà pris à des positions de l’armée béninoise, tuant plusieurs soldats. Les assaillants ont aussi essuyé des pertes.

