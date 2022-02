Le parti Bloc Républicain ne reste pas de marbre face aux dernières attaques terroristes enregistrées sur le sol béninois, du côté du parc national W. La formation politique a dans un communiqué, fermement condamné ces initiatives meurtrières. « Notre pays a été l’objet de violentes attaques les 08 et 10 février 2022 dans le parc national W. Ces attaques ignobles, ont été perpétrées contre des missions de routine du groupe African Parks…à proximité de la zone frontalière avec le Niger et le Burkina Faso. Le Bloc Républicain condamne ces attaques inacceptables contre les forces de défense et de sécurité et des travailleurs innocents » peut-on lire dans le communiqué.

Des décisions « salutaires »

Le parti de la mouvance présidentielle, a ensuite appelé à « la cohésion nationale et à l’union sacrée de tous les citoyens autour de gouvernement et des institutions de la République pour venir à bout de cette lutte ». Il soutient d’ailleurs les décisions « salutaires » prises en Conseil extraordinaire des ministres pour accroître l’efficacité nécessaire dan les ennemis de la paix et de la démocratie béninoise »s la préservation l’intégrité territoriale du Bénin et de la paix « si indispensables pour notre quiétude et notre développement ».

« Les ennemis de la paix et de la démocratie béninoise »

Le parti a aussi exprimé, « sa reconnaissance, son soutien et sa solidarité aux forces de défense et de sécurité en guerre contre les ennemis de la paix et de la démocratie béninoise ». Le Bloc Républicain a pour finir, invité les populations à garder leur sérénité et à collaborer sans failles avec les services en charge de la défense et de la sécurité dans l’effort commun de veille sécuritaire.

Applis LNT : Android - Iphone