7 présumés cybercriminels ont été placés sous mandat de dépôt pour escroquerie en ligne après leur présentation au Procureur Spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Mario Mètonou. Le procès de ces sept (07) présumés cybercriminels est prévu pour le 08 mars 2022.

Selon Frissons Radio, quatorze (14) présumés cybercriminels ont été interpellés à Atchoukpa dans la commune d’Avrankou et plus précisément dans le département de l’Ouémé. Ils ont été présentés au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Mètonou.

Après les auditions de ces quatorze (14) présumés cybercriminels par le procureur spécial de la CRIET, sept (07) personnes parmi les quatorze (14) présumés cybercriminels arrêtés ont été relaxées et sont reparties libres chez elles. Les sept (07) autres présumés cybercriminels quant à eux ont été placés sous mandat de dépôt et ont été jetés en prison en attendant leur procès prévu pour le 08 mars 2022. Il faut signaler que les présumés cybercriminels, se faisant passer pour des institutions financières, avaient pour habitude d’arnaquer leurs victimes en majorité des étrangers à travers l’octroi de prêts fictifs avec des taux d’intérêt alléchant.

