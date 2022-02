La cellule d’analyse et de traitement des plaintes et dénonciations créée par le régime Talon pour lutter contre la corruption continue de faire jaser. Martin Assogba, le président de l’Ong Alcrer, apprécie cette initiative du gouvernement en place contrairement à certains acteurs de la société civile qui la critiquent. L’homme pense que c’est l’expression de la volonté affichée du président de la République de lutter contre la corruption.

« C’est lui qui nous donne raison aujourd’hui, nous qui sommes dans la lutte contre la corruption, parce qu’on n’avait aucun pouvoir. Nos pouvoirs s’arrêtaient à la dénonciation, mais aujourd’hui la Cellule va faire un travail en amont et la Criet va continuer en aval pour véritablement stopper les corrompus et éventuellement les corrupteurs » a déclaré Martin Assogba, dans un entretien accordé au journal Le Matinal. Il fait remarquer qu’au Bénin, on n’a pas l’habitude d’attraper les corrupteurs.

« Même si vous achetez un véhicule d’un certain montant, on peut vous interpeller »

C’est plutôt les corrompus qui sont arrêtés parce qu’ils n’hésitent pas à étaler leur richesse issue de la corruption. Le président de l’Ong Alcrer, pense que dès l’instant , où ils commencent par exhiber leur richesse, on peut déjà leur demander des comptes. « Même si vous achetez un véhicule d’un certain montant, on peut vous interpeller. Le procureur de la Criet peut vous interpeller pour que vous alliez justifier la provenance des fonds qui vous ont permis d’acheter un véhicule d’un tel montant » croit savoir l’acteur de la société civile.

« Beaucoup de viande ne gâtent pas la sauce »

Quand on lui demande s’il y a pas déjà assez d’organe de lutte contre la corruption pour qu’on en crée une autre, il répond par la négative. Pour lui, « beaucoup de viande ne gâtent pas la sauce ». De plus, malgré l’existence de ces structures, « il y a toujours des brebis galeuses ». Pour Martin Assogba, le président de la République « veut que tous les béninois anonymes pussent participer à la lutte contre la corruption. Que ce ne soit plus l’affaire des seules organisations de la société civile » croit savoir le patron de l’Ong Alcrer.

