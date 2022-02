Au Bénin, le gouvernement construit des logements sociaux depuis quelques années. Il a en projet de bâtir 20.000 logements sur toute l’étendue du territoire national. C’est le directeur général de la Société immobilière et d’aménagement urbain (Simau) qui l’a révélé dans un entretien accordé au journal La Nation. La Simau est en effet, la société chargée d’exécuter les travaux. Le Dg Moïse Achille Houssou explique qu’il y a une « première phase d’environ 11 800 logements dont 11 000 sur le site de Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi. Aujourd’hui, nous avons pratiquement 10 000 logements pour lesquels les contrats sont signés » informe-t-il.

« Le modèle de vente ou de cession, c’est la location-accession »

Globalement 2500 logements sont prêts et avec les ressources mobilisées, la Simau espère atteindre les 5 000 d’ici fin juin et lancer la commercialisation. Mais comment cela va se passer ? Quelles sont les conditions d’accès aux logements sociaux ? Le Dg Moïse Achille Houssou explique que ces habitations sont accessibles aux populations « à bas revenu du secteur public et du secteur privé (enseignants, artisans, agriculteurs, etc). Le modèle de vente ou de cession, c’est la location-accession ». Cela n’exige pas d’apport initial, informe le Dg.

« Le bénéficiaire sera sélectionné à l’issue d’un processus transparent après étude des dossiers. Il intègrera le logement en tant que locataire avec seulement trois mois de loyer. Le coût de revient sera réparti sur 25 ans pour déterminer le montant de la mensualité » explique l’interviewé. Des simulations ont déjà été faites et établissent le loyer par mois autour de 80.000 francs Cfa par mois. « De toute façon, ce sera inférieur à 100.000 Francs Cfa » rassure le Dg , tout en essayant de convaincre de l’abordabilité du prix.

« A la fin de l’échéance, vous devenez propriétaire »

« Nous sommes sur des logements de trois chambres et salon. Vous savez qu’à Cotonou, le coût de location d’un logement de trois chambres et salon n’est pas moins de 80.000 Fcfa/ mois. Non seulement vous payez moins, mais à la fin de l’échéance, vous devenez propriétaire. C’est cela , le côté social de l’opération » croit savoir le directeur général de la Société immobilière et d’aménagement urbain. En plus de ces logements sociaux, il y a les logements économiques, construits de la même manière. Mais la seule chose qui change selon Moïse Achille Houssou, c’est le mode d’accès.

« Les prix sont plus élevés. Ce sera le même principe d’attribution, sauf que l’amortissement sera établi sur 17 ans. Toutefois, si certains ont une épargne, ils peuvent apporter ou solder par anticipation » informe t-il. Signalons que ces logements sociaux et économiques sont construits dans les communes d’Abomey-Calavi, de Porto-Novo et de Parakou.

