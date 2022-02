Le gouvernement du Bénin envisage construire une cimenterie de capacité 5000 tonnes/ jour de clinker, soit 1.600.000 tonnes/ an de ciment, extensible à 3.000.000 tonnes/an. C’est l’une des décisions prises en conseil des ministres de ce mercredi 23 février 2022. De nombreux chantiers ont été ouverts au titre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) sur la période 2016-2021 par le gouvernement.Ces ouvertures de chantiers ont permis au marché du ciment de connaitre «une véritable expansion dans notre pays, avec une hausse de près de 30% des ventes sur la période».

Le gouvernement croit que «cette tendance devrait se poursuivre au regard des grands projets prévus pour être réalisés entre 2021 et 2026». Aussi, les opérateurs du secteur de ciment déjà installés au Bénin envisagent même de «renforcer leurs capacités de production pendant que de nouvelles demandes d’installation s’enregistrent». Pour éviter à terme une surexploitation des gisements nationaux de calcaire et faire peser sur eux un risque d’épuisement rapide, le gouvernement veut «réorganiser l’offre de ciment sur le marché , en se dotant d’une stratégie qui consiste à ne plus attribuer de nouvelles concessions des mines de calcaire, et à mettre en place une usine nationale de fabrication de clinker qui approvisionnerait , à terme, l’ensemble des autres acteurs du marché».

C’est pour cela que le gouvernement s’est montré favorable «à la contractualisation avec un groupe spécialisé, en vue de la réalisation des études préparatoires d’un projet de construction d’une cimenterie de capacité 5000 tonnes/ jour de clinker, soit 1.600.000 tonnes/ an de ciment, extensible à 3.000.000 tonnes/an».

