Bénin : un mécanicien poursuivi après un accident mortel impliquant une moto d’ONG

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi examine depuis le mois de mai 2026 une affaire d’homicide involontaire liée à un accident de circulation survenu à Glo. Un mécanicien, placé en détention provisoire, est poursuivi après le décès d’une femme percutée alors qu’il conduisait une moto appartenant à une organisation non gouvernementale.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026 devant la juridiction. Selon les informations rapportées par le média Libre Express, le prévenu a été placé sous mandat de dépôt après son interpellation survenue plusieurs mois après les faits.

Un accident survenu lors d’un déplacement à Glo

D’après les éléments présentés à l’audience, la moto impliquée appartenait à une ONG et était habituellement utilisée par une employée de la structure dans le cadre de ses activités professionnelles.

Après avoir quitté le Bénin, cette dernière aurait laissé l’engin à sa famille. Depuis l’étranger, elle aurait sollicité les services d’un mécanicien afin que des réparations soient effectuées sur la motocyclette.

C’est dans ces circonstances que l’accident est survenu à Glo, dans la commune d’Abomey-Calavi, en janvier 2026. Alors qu’il circulait avec l’engin, le mécanicien a heurté une femme. La victime n’a pas survécu aux blessures subies lors de la collision. Les circonstances précises de l’accident devront être examinées par le tribunal dans le cadre de la procédure en cours.

Une arrestation trois mois après les faits

Selon Libre Express, le mécanicien n’a été interpellé qu’en avril 2026. Il se serait présenté au commissariat dans le but de récupérer la moto impliquée dans l’accident. Une plainte déposée par les proches de la victime a conduit à son placement en garde à vue avant sa présentation au procureur de la République. À l’issue de cette procédure, le magistrat a ordonné son placement en détention provisoire.

Le prévenu est poursuivi pour homicide involontaire, une infraction qui sanctionne le fait de causer la mort d’autrui par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence prévue par la loi.

La famille réclame réparation

Lors de l’audience du 18 mai, plusieurs parties concernées par le dossier étaient présentes, notamment les proches de la victime, les parents du prévenu ainsi que des représentants de l’organisation propriétaire de la moto. La famille de la défunte s’est constituée partie civile et a formulé une demande de réparation évaluée à cinq millions de francs CFA.

Des versements ont déjà été effectués dans le cadre des discussions engagées autour du préjudice subi. Selon les informations rapportées à l’audience, les parents de l’utilisatrice de la moto ont contribué à hauteur de 200 000 francs CFA. L’ONG concernée a versé 150 000 francs CFA, tandis que les proches du mécanicien ont apporté un montant identique. Le total des sommes mobilisées s’élève ainsi à 500 000 francs CFA. Le tribunal d’Abomey-Calavi a renvoyé le dossier au 22 juin 2026 pour la poursuite des débats et l’examen des différents aspects de cette affaire judiciaire.