Quenum Podando Josiane Maryse n’est pas plus le receveur douanes Cotonou-aéroport. Elle a été relevée de ses fonctions et « mise à la disposition de l’inspection générale des services ». C’est du moins ce qu’indique la note de service du 09 février 2022 qui porte la signature du Dg douanes Alain Hinkati. Cette décision intervient après « les graves irrégularités relevées dans la gestion des opérations de dédouanement à l’aéroport de Cotonou ». Le Dg douanes n’a pas tardé à la remplacer. Le nouveau receveur douanes Cotonou-aéroport s’appelle désormais Ober Bleo Sèmènou Ahossi.

Un nouveau Chef brigade et son adjoint nommés

Il devra travailler avec deux autres collaborateurs, en l’occurrence Malick Biao Boukari, nommé chef brigade adjoint Cotonou-aéroport et Arsène Dahgninou Winsavi, chef brigade de la douane Cotonou-aéroport. Pour rappel, le mercredi 26 janvier dernier, deux responsables de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou avaient été placés en garde à vue à la Brigade économique et financière (Bef).Des soupçons de manquement aux règles de la procédure de transfert et de détention de devises pesaient sur eux.

84 kg d’or et 2 millions d’euros en liquide

En effet, ils n’auraient pas interpellé deux voyageurs béninois partis de Cotonou pour Abidjan, alors qu’ils transportaient plus de 250.000 livres sterling (la monnaie britannique) et plus de 2 millions d’euros, en plus 84 kilogrammes d’or. C’est arrivé en Côte d’Ivoire que les passagers ont été interpellés parce que le trajet Abidjan-Istanbul, a été retardé à cause de la météo qui n’était pas bonne. Ils ont été contraints de descendre de l’avion qui faisait escale à Abidjan. C’est alors que les autorités ivoiriennes ont découvert l’or et l’argent. Elles ont donc saisi leurs collègues béninois ce qui a conduit à l’arrestation de ces deux responsables en plus du chef de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou.

