Le maire de Cotonou Luc Atrokpo ne dit pas beaucoup de bien des locaux de l’hôtel de ville. Il trouve qu’ils sont vétustes d’où la nécessité de construire un nouveau bâtiment pour abriter l’administration municipale. L’édile s’exprimait ainsi lors d’une séance de reddition de compte ce vendredi 11 février dans la capitale économique béninoise. Il informe que des réflexions sont déjà en cours pour la construction d’un nouvel hôtel de ville.

Il ne répond plus aux besoins réels du personnel et des usagers

« Celles-ci se poursuivront, non seulement au niveau de la municipalité, mais également et surtout avec le gouvernement du président Patrice Talon et des acteurs techniques clés, notamment le ministère du Cadre de vie et l’Agence nationale du domaine et du foncier (Andf) » a-t-il assuré. Luc Atrokpo est persuadé que l’actuel hôtel de ville ne répond plus aux besoins réels du personnel encore moins des usagers. Il compte bien profiter de cette année pour faire avancer le projet.

« On pense autrement dans un palais que dans une chaumière »

En effet, selon l’édile, 2022 est déterminant pour « cet ambitieux projet qui, au-delà d’améliorer la visibilité et l’image (de la ville de Cotonou) va substantiellement mettre en place, de meilleures conditions de travail pour le personnel », car, « on pense autrement dans un palais que dans une chaumière ». En clair, le cadre de travail compte aussi dans la réalisation des performances.

Applis LNT : Android - Iphone