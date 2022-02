L’affaire relative au meurtre d’un bijoutier au Sénégal continu de défrayer la chronique. En effet, après avoir découvert les traces du sang humain au domicile du principal suspect, de nouveaux éléments l’accablent davantage. Selon des informations rapportées par le média Libration, la dépouille mortelle du bijoutier aurait été dans un premier temps dissimulée dans la chambre de Bass Thiam le principal suspect.

La famille du disparu serait venue chez Bass Thiam alors que sa disparition avait été constatée. Mais le suspect a fait comme s’il n’était pas présent à son domicile. Un peu plus tard, l’homme a fait sortir le corps sans vie du bijoutier et l’a enveloppé dans les sacs en sachets pour le déposer à Cambérène. On note que sur le chemin, l’homme a eu un accident avec un autre véhicule.

Il avait pourtant nié les faits

Notons également que dès les premiers jours, l’homme avait balayé du revers de la main toutes les accusations formulées contre lui. Il avait justifié les traces de sang retrouvées à son domicile par le mauvais nettoyage des lieux après qu’il ait abattu une bête il y a quelques jours. «Il est venu me réclamer ses 6 millions Fcfa. C’était le matin. Je lui ai payé et il est reparti. Vers 18 h, il est revenu chez moi. C’était pour me demander s’il n’avait pas laissé son téléphone portable à la maison. Je lui répondu non et il est reparti», avait confié le suspect lors de son interrogatoire. », avait déclaré le suspect.

Applis LNT : Android - Iphone