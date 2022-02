Bassirou Thiam principal suspect dans le meurtre du bijoutier Ndongo Guèye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt avec les nombreuses preuves qui l’incriminent. Depuis la découverte du corps à Cambérène, de nouveaux éléments n’arrêtent pas de s’ajouter à l’enquête. Mais heureusement pour la famille de la victime et malheureusement pour Bassirou Thiam, chaque détail le rapproche encore plus des portes de la prison.

Depuis le début de l’enquête, aucun autre détail ne semble avoir mené les enquêteurs sur d’autres pistes à part celui de Bassirou Thiam. D’abord, le bijoutier avait quitté son domicile pour se rendre chez l’accusé à Pikine Tally Bou Mack, qui lui devait une somme de 6 millions de francs CFA. Il était également présent sur les lieux où le téléphone et le corps du bijoutier ont été retrouvés et des traces de sang humain mal nettoyées ont été retrouvées à son domicile. Enfin il aurait menti sur sa position au moment où le meurtre avait eu lieu et pourrait bien passé la nuit avec le corps de la victime.

Bassirou Thiam est désormais dans le collimateur de la justice pour meurtre avec préméditation. Le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye prévoit ouvrir une information judiciaire pour assassinat d’ici là. Pour rappel, la victime à sa mort laisse derrière lui une femme et un enfant. Sa disparition avait été signalée par ses frères avant qu’il ne soit retrouvé dans son véhicule le mardi 15 février Cambérène, au Sénégal avec le l’or d’une valeur de près de 14 millions de francs CFA.

Applis LNT : Android - Iphone