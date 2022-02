Pour leur toute première victoire à la CAN, les sénégalais ont vraiment fait de leur mieux pour immortaliser la victoire avec, la journée du lundi 7 février déclarée fériée, chômée et payée. Malheureusement, à l’issue des manifestations, beaucoup d’accidents et d’incidents ont été répertoriés.

Les lions sénégalais ont été reçus lundi 7 février à leur aéroport par une marée de personnes exprimant leur joie pour cette victoire historique. Aussi dans une grande émotion et dans l’ambiance, certains sont descendus dans les rues du pays, que cela soit à pied ou avec un moyen de transport. Mais comme l’on pouvait s’y attendre, à côté des dégâts matériels pas encore pris en compte, des pertes en vies humaines ont été enregistrées.

En effet, au total 246 victimes ont été dénombrées. Le compteur a été mis en marche le dimanche jour de la victoire même avec un jeune qui a succombé à une crise cardiaque après le but de la victoire de Sadio Mané. Dans la journée du lundi, beaucoup d’accidents se sont produits occasionnant des blessés graves et des morts. Un minibus s’est renversé À Matam, causant la mort d’un jeune et 10 blessés, dont 4 graves.

Dans la foule qui attendait l’arrivée des Lions, deux individus ont fait des malaises en plus de 9 autres blessés qui ont été évacués d’urgence à l’hôpital. Un véhicule a également pris feu, deux conducteurs de motos et 7 piétons ont été renversés par des véhicules et un autre garçon de 14 ans a été fauché par un véhicule 4×4. À Dakar dans la capitale, une centaine de blessés ont été signalés et il ne s’agit là que d’un décompte provisoire.

