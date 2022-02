L’ancien Président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo a reçu le dimanche 13 février 2022 à son domicile à Haie vive à Cotonou le Chef de l’Etat Patrice Talon, rapporte le quotidien l’Evénement Précis. Les deux personnalités au cours de leur tête-à–tête ont abordé plusieurs sujets notamment la situation économique que traverse depuis quelque temps le pays. Le patriarche, l’ancien Président Nicéphore Soglo a demandé au Président Patrice Talon de revoir sa gouvernance économique.

Pour l’ancien président de la république, la cherté de la vie et la misère ont pris de l’ampleur dans le pays à cause de la création tout azimut des taxes qui étouffent la population. Avec l’institution de ces taxes, la population a aujourd’hui du mal à joindre les deux bouts. Nicéphore Dieudonné Soglo a invité donc son hôte à réorienter sa méthode de gouvernance économique pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Pour l’ancien Chef de l’Etat, «il est impossible de faire le bonheur d’un peuple contre son gré». C’est pour cela qu’il a demandé au Président Patrice Talon «de changer de fusil d’épaule et de revoir sa gouvernance» afin que la souffrance du peuple prenne fin. Pour l’ancien président et vice-président du Forum des anciens Chefs d’Etat et de gouvernement, «un peuple qui a faim ne peut pas avoir les oreilles pour écouter ou les yeux pour voir les infrastructures érigées ici et là».

Nicéphore Soglo a suggéré à l’actuel Chef de l’Etat «de desserrer les ceintures des Béninois» car il y a trop de misère dans le pays. Il a fait remarquer au Président de la République Patrice Talon que la faim, la misère et la paupérisation de la jeunesse réunis peuvent conduire à une explosion sociale si l’on y prend garde. Pour éviter que cette explosion sociale n’arrive, il a préconisé à son hôte de se pencher sérieusement sur le problème de l’emploi de la jeunesse et d’offrir de meilleures conditions de vie et de travail à la population.

