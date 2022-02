Les prix des vivriers produits localement comme ceux des matériaux de construction et des autres produits d’importation se sont envolés sur le marché. Pour dénoncer la flambée des prix, les Centrales et Confédérations syndicales ont organisé deux meetings de protestation, l’un par la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA-Bénin) le 18 février 2022 et l’autre par la Confédération syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) le 25 février 2022 pour dénoncer la cherté de la vie au Bénin. Alain Adihou, membre du Parti Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) et ancien ministre, reçu ce dimanche 27 février 2022 dans l’émission «90 minutes pour convaincre» sur Radio Bénin ,a déclaré que le Bénin est «dans une économie capitaliste exagérée».

Beaucoup de Béninois se demandent si le Bénin a des stratégies pour freiner les envolées des prix sur le marché. Pour l’ancien ministre « le Bénin devrait l’avoir» fait mais le gouvernement n’a pas suffisamment pris des mesures pour baisser les prix sur le marché. C’est pour cela qu’Alain Adihou exprime son regret par rapport à l’attitude qu’adopte actuellement l’Etat béninois face à la flambée des prix et la souffrance de la population.

«Même s’il y a possibilité d’influences des prix des produits qui ne viennent de l’extérieur sur les produits intérieurs, il doit avoir des mesures dans d’autres pays» a-t-il affirmé. Ces mesures ne se retrouvent pas surplace ici au Bénin parce que «justement nous ne sommes pas que dans une économie libérale » mais «nous sommes dans une économie capitaliste exagéré et il n’y a pas de contrôle». Raison pour laquelle «tous les produits surtout les plus essentiels enregistrent des envolées difficiles à maîtriser». Le Chef de l’Etat et son gouvernement sont invités à faire «quelque chose sinon la situation est très grave».

