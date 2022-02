Les Etats-Unis ont accusé mercredi la Chine de n’avoir pas tenu ses promesses faites à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans un rapport annuel sur la conformité de la Chine à l’OMC. Les États-Unis vont chercher de nouvelles façons d’aborder les pratiques commerciales en Chine. « Les dirigeants chinois semblent confiants dans leur approche étatique et non marchande de l’économie et du commerce et ne ressentent pas le besoin de se conformer aux normes mondiales », indique le rapport.

Le rapport du bureau du représentant américain au commerce, accuse la Chine de violer sa promesse à l’OMC de garder ses marchés ouverts à la concurrence étrangère. La Chine a pris cet engagement en 2001 lorsqu’elle a rejoint le groupe, qui est composé de plus de 160 pays. Dans le rapport, les États-Unis ont déclaré que les subventions et les réglementations en Chine favorisaient les entreprises nationales au détriment de la concurrence étrangère. Il a ajouté que les États-Unis discuteraient avec Pékin de « l’obtention d’un véritable changement dans son régime économique et commercial ».

La Chine a conservé et élargi son approche étatique

Bien que les détails n’aient pas été fournis, le rapport a noté que les États-Unis chercheraient « à utiliser les outils commerciaux nationaux de manière stratégique selon les besoins afin d’établir des règles du jeu plus équitables avec la Chine pour les travailleurs et les entreprises américains ». « La Chine a plutôt conservé et élargi son approche étatique et non marchande de l’économie et du commerce », a déclaré le représentant américain au commerce Katherine Taïa à l’AP.

Remise en cause des prémisses des règles de l’OMC

« Les politiques et pratiques de la Chine remettent en cause les prémisses des règles de l’OMC et causent de graves dommages aux travailleurs et aux entreprises du monde entier », a-t-elle ajouté. Sous l’administration Trump, des plaintes similaires ont été formulées à propos de la Chine, ce qui a incité le président d’alors, Donald Trump a imposé d’importantes sanctions sur le plan commercial aux importations chinoises.

